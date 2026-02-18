CLIMA: FIN DE SEMANA🌧️ ALERTA POR DESCENSO DE TEMPERATURA

El sábado arrancó con lluvia en la capital salteña. Desde temprano se registraron precipitaciones en distintos sectores de la ciudad, con lloviznas constantes y calles húmedas tanto en el macrocentro como en zona sur y norte.





A las 7 de la mañana la temperatura era de 18°C, con una humedad altísima del 99%. La probabilidad de lluvia ronda el 49% y el viento sopla muy leve, apenas a 2 km/h.





Para hoy se espera una máxima cercana a los 22°C y una mínima de 17°C. El cielo permanecerá mayormente cubierto y no se descartan nuevas lluvias durante la tarde o la noche.





📅 Así seguirá el tiempo en los próximos días en Salta:





• Sábado: 24° / 17°, lluvias intermitentes.

• Domingo: 26° / 17°, posibles tormentas aisladas.

• Lunes: 27° de máxima, con mejoras parciales pero nubosidad.

• Martes: 28° y probables tormentas eléctricas.

• Miércoles: sube a 30°, cielo parcialmente nublado.

• Jueves: 28° con chances de lluvias.





El aumento más fuerte de temperatura llegará a mitad de semana, cuando las máximas podrían tocar los 30°C.





👉 Recomendación: salir con paraguas, manejar con precaución en horas pico y estar atentos en las zonas que suelen anegarse cuando las lluvias son intensas.





El clima seguirá cambiante: más calor en los próximos días, pero todavía con inestabilidad típica de la temporada.