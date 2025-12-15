SIII 😎 ¡SE VIENE LA TEMPORADA DE PILETA 2025/26! 🏊‍♀️☀️





MUNICIPIOS: La Municipalidad de General Güemes se prepara para dar inicio a una nueva temporada de pileta 2025/26, pensada para el disfrute de toda la familia en los días de calor que se avecinan.





Desde el municipio se están realizando tareas de puesta a punto, mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones, garantizando espacios seguros, limpios y adecuados para vecinos y visitantes.





En los próximos días se dará a conocer la fecha de apertura, horarios, requisitos y actividades programadas, que incluirán propuestas recreativas, deportivas y de integración para niños, jóvenes y adultos.





👉 ¡Este verano se vive en Güemes!

Seguimos trabajando para ofrecer espacios de recreación y bienestar para todos los güemenses. 🌊🌴