SIII 😎 ¡SE VIENE LA TEMPORADA DE PILETA 2025/26! 🏊‍♀️☀️


Parte de Prensa DIRECCIÓN DE PRENSA y DIFUSIÓN Municipalidad de General Güemes

MUNICIPIOS: La Municipalidad de General Güemes se prepara para dar inicio a una nueva temporada de pileta 2025/26, pensada para el disfrute de toda la familia en los días de calor que se avecinan.

Desde el municipio se están realizando tareas de puesta a punto, mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones, garantizando espacios seguros, limpios y adecuados para vecinos y visitantes.

En los próximos días se dará a conocer la fecha de apertura, horarios, requisitos y actividades programadas, que incluirán propuestas recreativas, deportivas y de integración para niños, jóvenes y adultos.

👉 ¡Este verano se vive en Güemes!
Seguimos trabajando para ofrecer espacios de recreación y bienestar para todos los güemenses. 🌊🌴
