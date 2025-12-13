🚨 AHORA: GRAVE SINIESTRO VIAL RUTA 34 CERCA DE EMBARCACIÓN









Luego de más de seis horas de corte total, quedó finalmente liberada la Ruta Nacional 34, a la altura del Puente de Lata, antes de llegar a la ciudad de Embarcación, tras el grave siniestro vial ocurrido en el lugar.

Como consecuencia del impacto, perdió la vida un joven de sexo masculino, generando profundo pesar entre quienes se encontraban en la zona y la comunidad en general. En tanto, el chofer del camión involucrado fue derivado al Hospital de Embarcación para recibir atención médica, donde se evaluó su estado de salud.





Durante el operativo trabajaron efectivos de la Policía y de Gendarmería Nacional, quienes permanecieron en el lugar realizando tareas de control y seguridad vial mientras se llevaban adelante las tareas necesarias para despejar la calzada.





No obstante, llamó la atención la ausencia de personal de Tránsito Municipal de Embarcación y del cuerpo de Bomberos, quienes no se hicieron presentes durante el extenso período en el que la ruta permaneció interrumpida.

Ante esta situación, vecinos y conductores que se encontraban varados decidieron colaborar de manera voluntaria para ayudar a liberar la ruta. Gracias a su accionar solidario, se logró agilizar el despeje y permitir la normalización del tránsito, que de otro modo se habría demorado aún más.





Desde el lugar se destacó y agradeció el compromiso y la solidaridad de los vecinos, demostrando una vez más que ante situaciones críticas, la ayuda comunitaria resulta fundamental.