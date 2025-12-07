La Parroquia Virgen del Valle luce renovada e inauguró sus obras en la víspera del día de su festividad patronal





En vidperas del día de su festividad patronal, la Parroquia Virgen del Valle quedó oficialmente inaugurada tras los trabajos de hermoseamiento realizados en el templo. La comunidad participó de una emotiva celebración en la que se presentaron las mejoras, que incluyen renovación de iluminación, acondicionamiento de espacios y puesta en valor general del lugar.





Los fieles acompañaron la ceremonia con gran entusiasmo, destacando la importancia de mantener y cuidar este espacio de fe tan representativo para el barrio.