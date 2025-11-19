VUELVE EL URBAN CAR FEST: UN NUEVO ENCUENTRO FIERRERO EN CAMPO SANTO





Entre los tres municipio Güemes Campo Santo y El Bordo lanzaron oficialmente una nueva edición del Urban Car Fest, el gran evento fierrero que reunirá a fanáticos de los autos y motos de toda la región. La presentación oficial se llevó a cabo ayer, donde autoridades locales junto a organizadores confirmaron todos los detalles de esta esperada jornada.

El encuentro se realizará el domingo 23 de noviembre en el Kartódromo “Nicolás Vuyovich” de Campo Santo, un espacio que nuevamente será el punto de reunión para quienes disfrutan del mundo motor, las exhibiciones, la música y la cultura urbana.





Durante el lanzamiento, se destacó que esta edición contará con autos modificados, motos personalizadas, exhibiciones especiales, además de propuestas para toda la familia y un ambiente pensado para disfrutar de manera segura y organizada.





El Urban Car Fest se consolida como uno de los eventos más esperados por la comunidad fierrera, promoviendo actividades recreativas, turísticas y culturales en el municipio.





La invitación queda abierta para todos los vecinos y visitantes que quieran vivir una jornada llena de adrenalina, estilo y pasión por los motores.

Domingo 23 de Noviembre de 10:00 a 22:00 hs