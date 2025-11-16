🟥 ÚLTIMO MOMENTO | EL CARRIL – SALTA

Fuerte caída de granizo y lluvia en estos momentos





Vecinos de El Carril, en el Valle de Lerma, reportan una intensa caída de granizo de gran tamaño, acompañada por abundante lluvia durante la tarde de hoy. Las primeras imágenes muestran piedras considerables acumulándose en patios y veredas.





El fenómeno se da en medio de una jornada marcada por alertas por tormentas fuertes en la región, con posibilidad de ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.





Personal municipal y de Defensa Civil se mantiene en alerta ante posibles anegamientos, daños en techos livianos y complicaciones en el tránsito.





Se recomienda a la población resguardarse y evitar circular mientras persista la tormenta.





📸 Foto crédito: NGP



