🚨 SE ACTIVÓ LA LUCHA ANTIGRANIZO EN PERICO, MONTERRICO Y EL CARMEN‼️

Producto de la posible caída de granizos, informaron que se activó el sistema de lucha antigranizo ante las condiciones climáticas adversas que se registran durante la tarde de este sábado.





Según detallaron, ya se encuentran operando los equipos lanza-misiles en las zonas de Perico, Monterrico y El Carmen, con el objetivo de disminuir la formación de granizo y evitar daños en cultivos, viviendas y vehículos.





Las autoridades pidieron a la población mantener la calma, ya que se trata de un procedimiento habitual en épocas de inestabilidad climática. Asimismo, destacaron que el operativo se extenderá durante toda la jornada mientras persistan las alertas meteorológicas.⛈️