❤️ TODOS POR NESTOR ❤️Compartan este Sueño de Nestor

GRAL GÜEMES Néstor es un vecino que todos conocemos por su gran corazón y su sonrisa, incluso cuando las cosas no son fáciles.
Hace mucho tiempo que se mueve en una silla de ruedas manual, pero zona donde transita cada vez se hacen mas difíciles por subidas y desniveles imposibles… y cada día se le hace más difícil salir de su casa o moverse por su cuenta. ♿
💙 HAGÁMOSLE ESTE REGALO A NÉSTOR 💙
Por eso queremos regalarle una silla de ruedas eléctrica, para que pueda facilitar su independencia y moverse con libertad 🙌
La idea es simple y poderosa; Lo logramos juntos! 💪
💰 Meta: $2.249.000
🔗 Colaborá acá: nestor4825
Titular: Nestor Corregidor
Cada aporte cuenta. No importa el monto, lo importante es sumarse y compartir esta campaña.
Porque cuando una comunidad se une, los sueños se mueven. 💙
Cada día compartiremos una captura del total recaudado, así todos podrán seguir de cerca cómo juntos vamos logrando la meta.
COMPARTAN!!