🚨 CINCO POLICÍAS RESULTARON HERIDAS TRAS EL VUELCO DE UN AUTO EN LA RUTA 9 A SALTA CAPITAL


En horas de la tarde de este jueves, un automóvil Volkswagen Gol que se dirigía hacia Salta Capital protagonizó un vuelco sobre la ruta nacional 9, a la altura del crematorio Pieve.

En el vehículo viajaban cinco mujeres, todas integrantes de la Policía de la Provincia, quienes resultaron con distintas lesiones.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y cinco ambulancias del SAMEC, que asistieron a las víctimas. Cuatro de las mujeres fueron trasladadas con politraumatismos a clínicas privadas, entre ellas el IMAC y Los Altos de Salta

Las causas del siniestro son materia de investigación por parte de la Policía Vial y la fiscalía correspondiente.
