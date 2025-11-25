‼️EL IPS CONFIRMÓ QUE SE LEVANTA LA MEDIDA DE FUERZA: VUELVEN TODAS LAS PRESTACIONES‼️

Vuelven todas las prestaciones para los afiliados.





📌 Tras el acuerdo entre el Gobierno y el Círculo Médico, el IPS informó que la medida de fuerza quedó sin efecto y que la atención se normaliza por completo.





💸 El organismo confirmó que ya envió los fondos adeudados, lo que permitió destrabar el conflicto y garantizar la continuidad de todas las prestaciones.





🤝 Durante la reunión en Casa de Gobierno, ambas partes acordaron abrir una mesa de trabajo y avanzar en un nuevo convenio, reemplazando el que rige desde 2005.





🏥 Desde el IPS señalaron que el pago inmediato busca dar previsibilidad mientras se define la nueva estructura de acuerdos.