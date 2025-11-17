Güemes: El Fuerte viento de ayer afectó en distintos sectores de nuestra ciudad





::SERVICIO ELECTRICO DE OBRAS PUBLICAS::

Tras el fuerte viento de ayer que afectó en distintos sectores de nuestra ciudad, estamos trabajando para solucionar los daños causados.🌬️

Nuestro Intendente junto a personal municipal trabajan, en distintos puntos de la ciudad, para reparar los daños en el servicio eléctrico causados por el fuerte viento.👷🏻💡🪜

Cumplimos con nuestros vecinos para establecer a la normalidad el servicio eléctrico.⚡

