Salta: A la deriva | El IPS rescindió el contrato con el Círculo Médico de Salta





El Instituto Provincial de Salud de Salta notificó con una carta documento que rescinde el convenio de prestaciones con el Círculo Médico.





La medida se tomó en medio de la polémica por la recurrente falta de pago y con los servicios interrumpidos a los afiliados desde el lunes último.





La carta documento avisando la decisión llegó la noche de este miércoles, mientras se realizaba una asamblea entre profesionales que buscaban definir cómo continuar el reclamo por los pagos pendientes.





Hasta el momento, el IPS no emitió detalles de cómo continuará la atención para los afiliados.