🛑#METAN / UN TRABAJADOR FALLECIDO Y UN CHOQUE QUE INVOLUCRÓ A UNA AMBULANCIA





Una seguidilla de incidentes viales ocurrió hace minutos sobre Ruta 9/34. El más grave de los hechos fue la muerte de un trabajador de un colectivo. A escasos metros, una ambulancia del Hospital del Carmen sufrió un fuerte impacto.





El incidente fatal ocurrió cuando un hombre —que realizaba tareas técnicas en un colectivo que se dirigía hacia el Norte— perdió la vida en un accidente laboral.





El hombre se había bajado de la unidad en la banquina para intentar una reparación de emergencia sobre uno de los neumáticos. Por causas que se tratan de establecer, la mecánica del vehículo continuó en marcha y el hombre sufrió heridas fatales.





La tragedia se completó a pocos metros de distancia, donde se registró un segundo siniestro. La ambulancia del Hospital del Carmen que se dirigía al lugar del accidente, impactó contra una camioneta Toyota que circulaba en el mismo sentido sur-norte.

Afortunadamente, este segundo accidente no reportó víctimas de gravedad.





