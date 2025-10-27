¿Cambia El clima? en General Güemes de cálido a fresco





El clima en General Güemes (Salta) está cambiando de cálido a fresco con temperaturas máximas que descienden de unos \(29^{\circ }C\) a \(22^{\circ }C\) aproximadamente. Se observa un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias y chubascos, especialmente a medida que avanza el pronóstico para los próximos días. Pronóstico general Hoy: Se espera una jornada calurosa con máximas alrededor de \(31^{\circ }C\) y mínimas de \(20^{\circ }C\). Habrá nubosidad variable y la posibilidad de chubascos, sobre todo por la tarde/noche.Mañana: El clima se tornará más fresco, con una temperatura máxima de unos \(22^{\circ }C\). Seguirá nublado y con algunas lluvias.Próximos días: Se esperan temperaturas en descenso y una mayor probabilidad de lluvias. Cambios clave Temperatura: Descenso marcado en las temperaturas máximas. Pasan de un promedio de \(31^{\circ }C\) a \(22^{\circ }C\) en pocos días.Nubosidad: Aumento significativo de la nubosidad.Lluvia: Mayor probabilidad de lluvias y chubascos.