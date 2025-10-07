🏠 EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA: EL IPV SORTEA HOY 36 VIVIENDAS PARA FAMILIAS SALTEÑAS 💫





Este martes 7 de octubre, el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizará el sorteo de 36 viviendas destinadas a familias de San Antonio de los Cobres y Aguaray. El acto tendrá lugar en la Lotería de Salta desde las 7:30 de la mañana, y será transmitido en vivo por las redes del Gobierno provincial.





Serán 30 casas para San Antonio de los Cobres y 6 para Aguaray.

En total participarán 157 familias, que cumplieron con los requisitos y actualizaciones de ficha social.

Además, se contemplan casos especiales por discapacidad y demanda libre, garantizando una adjudicación justa y transparente.