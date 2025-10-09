🛑UNA CASA SE INCENDIO TOTALMENTE EN B° COOPERATIVA 🛑

Ayer Miércoles aproximadamente a las 18:54 hs — Desde el CCO se recibe el despacho por un incendio estructural en el barrio Cooperativa, calle Las Heras.
De forma inmediata se dispuso el desplazamiento del móvil B8, a cargo del Suboficial Mayor Machelett.
Al arribar al lugar, el personal observó a vecinos intentando controlar las llamas, por lo que se procedió a sofocar el foco ígneo utilizando línea devanadera.
Gracias al rápido accionar de los bomberos y la colaboración de los vecinos, la situación fue controlada hubo pérdidas totales. 🔥🚒
#Incendio #Bomberos #GralGuemes #Emergencias