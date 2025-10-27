INVITACIÓN CAMPO SANTO ¡GRAN FIESTA DE TODOS LOS SANTOS!


¡GRAN FIESTA DE TODOS LOS SANTOS! 
Queridos niños y adolescentes 
El sábado 1 de noviembre los invitamos a celebrar la santidad con alegría y fe, participando de la Santa Misa y procesión.

Ven vestido como tu santo o santa favorita y acompáñanos en esta hermosa tradición donde recordamos que ¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS A LA SANTIDAD! ✨️

📍 Punto de encuentro: Atrio de la Parroquia 
🕒 Hora: 19:00 –Concentración 
⛪ 19:30 hs. – Santa Misa
        20:30 hs. Procesión

✨ ¡Te esperamos para vivir juntos un día lleno de fe, alegría y ejemplo de vida cristiana!
"Los santos son amigos de Jesús… ¡y nosotros también podemos serlo!"
Artículo Anterior Artículo Siguiente