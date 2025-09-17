👑 RECEPCIÓN Y ALMUERZO CANDIDATAS A REPRESENTANTE ESTUDIANTIL- FIESTA PROVINCIAL DE LOS ESTUDIANTES 2.025 👑

📌EL PORTAL DE GRAL. GÜEMES

GRAL. GUEMES CAPITAL DE LOS ESTUDIANTES PROVINCIAL 🎶🌹🇦🇷





Gral Güemes: Ya están en la ciudad de General Güemes las Candidatas a Reina Provincial de los Estudiantes 2.025

Recepción y Almuezo en el Col. Dr. Facundo de Zuviria N° 5107, las Bellas Pustulantes a Reina Provincial, que en horas de la mañana se acreditaron y confirmaron su postulación, para ser agasajadas con un Almuezo y presentación ante el estudiantado de Colegio Anfitrion con una pasada para todos los Estudiantes de la Institución, finalizando volvieron para completat la acreditación en Hotel ALTOS DEL CAMINO DE LA CIUDAD DE GRAL GUEMES.





Ellas son las Siguientes Candidatas:

1- Barbara Garello - Anta





2- Brisa Caceres - San Martín





3- Mariam Esper Limardo - La Candelaria

4- Elena Domingo - Cafayate

5- Agustina Peñalva Moya - Metán

6- Ana Paula Reguilon - Rosario de la Frontera





7- Antonella G Mamani Rios - San Carlos

8- Andrea Fuenzalida - Cachi





9- Vanina Vogel - Gral Güemes





10 - Jaquelin Martinez - Los Andes

11- Alejandra Maribel Flores - La Viña





12- Florencia Rocío Zambrano - Iruya





GÜEMES YA VIVE LA FIESTA PROVINCIAL DE LOS ESTUDIANTES 👏👏

