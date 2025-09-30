🎉 ¡FELICITACIONES, CLUB LA TABLADA! 🎉









Un logro histórico para el equipo y su gente. Este fin de semana, con mucho esfuerzo y trabajo en equipo, lograron clasificar al Torneo Federal. ¡Es el resultado de la dedicación, el sacrificio y la pasión que ponen en cada partido!





Este es solo el comienzo de un camino lleno de desafíos y nuevas metas. Estamos todos muy orgullosos de lo que han alcanzado, y sabemos que seguirán dejando el nombre de La Tablada bien arriba.





A seguir con ese espíritu de lucha, ¡que lo mejor está por venir!





⚽ ¡Vamos, La Tablada! ⚽





#gestioncarlosketyrosso

#güemessomostodos





