



El área de General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria – Rivadavia se verá afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. La vigencia será desde las 18 hasta las 00 hs.





Alerta amarilla por tormenta en distintas zonas de la provincia de Salta





El Servicio Meteorológico de Salta emitió para este martes alerta amarilla por tormenta para distintas regiones de la provincia. Abarca General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria – Rivadavia. La vigencia es desde las 18 hasta las 00 hs.





El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas están acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas.





Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente.