CONOCE: MAPA DE LA PEREGRINACIÓN AL MILAGRO 2019 DESDE GUEMES A SALTA. LEER MÁS.

MAPA IMAGENES SATELITALES
Peregrinación Guemes Salta 2.019
Cantidad de Personas: 10 mil a 15 mil peregrinos
Recorrido: 45 km
Tiempo recorrido: 8 hs, a 12 hs
Partida: Desde 20 hs. en adelante
Recorrido aproximado 45 km con una duración de entre 8 y 12 horas dependiendo el ritmo de caminata, desde el HOY VIERNES 13 a partir de las 20:00 Hs. que viaja el fuerte de la peregrinación y VIERNES 14 en menor cantidad los Municipios de Gral. Güemes, Campo Santo y El Bordo colaboran brindando agua, anti-inflamatorios, Frutas, Cafe, Choripan, Comida, etc Atención medica Primaria puesto Hospital Joaquin Castellano con ambulancia (PUENTE NEGRO) y recorrido del 911 por Ruta N° 11 entre Campo Santo y Betania.
POR TERCER SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
EL PORTAL DE GUEMES Y FAMILIAS AILAN, LAZARTE, Castro, Moreno, Pilinco Banda Fernández Córdoba ASISTIRÁN A LOS PEREGRINOS
Recomendaciones: No llevar objetos que sean de peso o cosas que no sean necesarias más allá de una botella de Agua mineral.
Durante el camino se brinda café, agua, frutas pero al ser mucha cantidad de persona muchas veces no da abasto para cubrir a todos, por lo general es durante el 13 y la madrugada del 14 de Septiembre.