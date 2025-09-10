[ATENCIÓN] Mirá qué días no tendrán clases los alumnos salteños.





Desde el ministerio de Educación dieron a conocer el cronograma para los próximos días.

Sobre Calendario Escolar

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta aclara que no se han realizado modificatorias al calendario escolar 2025:

Jueves 11

Fallecimiento de Domingo F. Sarmiento (1.81 1-1.888). Día del Maestro.

Actividad normal, acto conmemorativo durante las últimas 2 hs.de clases





Viernes 12

Sin actividadades escolares en todos los niveles educativos.





Lunes 15

Festividad del Señor y la Virgen del Milagro Feriado Provincial -Ley Provincial No 5032.





Los estudiantes salteños se preparan para un septiembre cargado de feriados y jornadas especiales que afectarán la rutina escolar en toda la provincia. Entre las conmemoraciones docentes y las celebraciones religiosas, varias fechas marcarán la agenda educativa y cultural.





Día del Maestro y asueto escolar por el Milagro

El jueves 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro, con actos conmemorativos en honor a los docentes que dedican su vocación a la enseñanza de sus alumnos. La jornada será una oportunidad para agasajar a los educadores.





Al día siguiente, viernes 12 de septiembre, el Ministerio de Educación dispuso asueto escolar para que toda la comunidad educativa pueda participar de las celebraciones por el Milagro, fecha en la que los fieles viven la Novena en honor a los santos patronos de Salta.





Feriado provincial y adaptaciones por la procesión

El lunes 15 de septiembre no habrá clases en ninguna escuela de la provincia, debido al feriado provincial por la procesión del Señor y la Virgen del Milagro, una de las manifestaciones religiosas más convocantes del norte argentino.





En SALTA CAPITAL

El martes 16 de septiembre, algunas escuelas céntricas de la capital no dictarán clases al funcionar como puntos de descanso para los peregrinos, mientras que en el interior los alumnos tendrán inasistencias justificadas por la misma razón.





Actividades del Día del Profesor

El miércoles 17, fecha en la que se celebra el Día del Profesor, una de las jornadas más importantes para los estudiantes de nivel secundario, se desarrollarán actividades especiales con concurrencia normal a clases.





Septiembre, un mes de tradición y reconocimiento docente





Con estas disposiciones, septiembre se presenta como un mes con varias jornadas sin dictado de clases, marcadas tanto por la tradición religiosa como por la conmemoración docente, impactando directamente en el calendario escolar de Salta.