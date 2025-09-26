#JuegaLaT // Torneo Federacion // Repechaje Regional.

Club La Tablada (Güemes) vs Club San Antonio (J.V.G)

Este Domingo 28 Los Muchachos de La T definen el pasaje al Torneo Regional Federal Amateur cuando reciba a partir d las hs 17:00 al conjunto de Joaquin V. Gonzalez en cancha de Union Güemes. Cabe destacar que La Tablada con un empate se quedara con la plaza a dicho torneo donde de igual manera iremos en busca de la victoria.

Todos a apoyar al equipo Güemense,

Un pasito mas muchachos. Vamos La T, Vamos Los Pibes, Vamos Nosotros.

💙🤍💙⚽️💪