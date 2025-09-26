Conoce el ranking de las temperaturas en Argentina





Día 26 de septiembre 🌡️

Si bien los valores más altos se registraron en el norte argentino, la Patagonia no se quedó atrás. Incluso El Bolsón, con 25.9 °C, batió el récord de temperatura para el mes de septiembre. Estas fueron las Tmáx de ayer:





Las Lomitas 34

Rivadavia 33.5

Tucumán 33.3

Termas de Río Hondo 33

Orán 32.8

Tartagal 32.3

Sgo del Estero 32.2

Villa Dolores 31.9

La Rioja 31.4

Tinogasta 31

Pres R Sáenz Peña 29.6

Villa Reynolds 29.5

Catamarca 29.5

Jujuy 29.2

San Juan 29.2

Santa Rosa de Conlara 29.1

San Martín (Mza) 29

Chamical 29

Metán 28.6

Uspallata 28.5

Formosa 28.4

Neuquén 28.4

Posadas 28.4