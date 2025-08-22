ULTIMO MOMENTO: LEE Y SABE DONDE ESTARÁN LAS CARPAS EL 30 | DALE CLICK AQUI

𝗔𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗘𝗗𝗢𝗥𝗘𝗦





Quienes deseen adquirir un lugar en la tradicional Feria del 30 de Agosto deberán acercarse a las oficinas de la Dirección de Ingresos Públicos a partir del día Lunes 25.





🕒 Horario de atención:

Lunes a Viernes de 8 a 13 hs





📱 Más información al WhatsApp 3875328185





Días habilitados

MARTE 29 - De 19 a 23 hs.

MIERCOLES 30 - de 09 a 24 hs.





FERIA TRADICIONAL DEL 30 DE AGOSTO - SE UBICARA ALRREDORES PREDIO DEL CLUB TALLERES.

