SALTA CAPITAL ⚠️🔥HOY BAJO ALERTA MÁXIMA POR INCENDIOS FORESTALES Y RÁFAGAS DE VIENTO

La ciudad se encuentra bajo alerta meteorológica por calor extremo, ráfagas de viento Zonda e índice de incendios en nivel máximo riesgo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Se espera una máxima de 30°, sumada a fuertes ráfagas que incrementan la posibilidad de accidentes e incendios.
La Municipalidad pidió a los vecinos extremar cuidados y seguir las indicaciones oficiales. Ante emergencias, comunicarse al 911 o al 105 (Defensa Civil).
Recomendaciones ante el viento Zonda:
_No encender fuego en pastizales o basurales.
_Asegurar objetos que puedan volarse.
_No permanecer debajo de árboles, postes o balcones.
_Retirar elementos sueltos de terrazas y balcones.
Prevención de incendios:
_No quemar restos de poda ni basura.
_No arrojar colillas en pastizales o caminos.
_Evitar dejar botellas o plásticos que potencien el efecto lupa.
Las autoridades recordaron que el viento puede propagar rápidamente cualquier foco ígneo, por lo que es fundamental la precaución y mantenerse informado por canales oficiales.