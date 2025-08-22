SALTA CAPITAL ⚠️🔥HOY BAJO ALERTA MÁXIMA POR INCENDIOS FORESTALES Y RÁFAGAS DE VIENTO

La ciudad se encuentra bajo alerta meteorológica por calor extremo, ráfagas de viento Zonda e índice de incendios en nivel máximo riesgo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.





Se espera una máxima de 30°, sumada a fuertes ráfagas que incrementan la posibilidad de accidentes e incendios.





La Municipalidad pidió a los vecinos extremar cuidados y seguir las indicaciones oficiales. Ante emergencias, comunicarse al 911 o al 105 (Defensa Civil).





Recomendaciones ante el viento Zonda:

_No encender fuego en pastizales o basurales.

_Asegurar objetos que puedan volarse.

_No permanecer debajo de árboles, postes o balcones.

_Retirar elementos sueltos de terrazas y balcones.





Prevención de incendios:

_No quemar restos de poda ni basura.

_No arrojar colillas en pastizales o caminos.

_Evitar dejar botellas o plásticos que potencien el efecto lupa.





Las autoridades recordaron que el viento puede propagar rápidamente cualquier foco ígneo, por lo que es fundamental la precaución y mantenerse informado por canales oficiales.