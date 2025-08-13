ULTIMO MOMENTO: JUEVES 14 GRAN INAUGURACIÓN NUEVA TERMINAL DE GÜEMES

INVITACIÓN ESPECIAL GENERAL GÜEMES
ESTIMADA/O VECINA/O:
EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA JUNTO A LA Municipalidad de General Güemes - Intendencia Carlos Rosso , TIENEN EL AGRADO DE INVITAR A USTED AL ACTO DE INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS, A REALIZARSE EL JUEVES 14 DE AGOSTO A LAS 11:15 HORAS EN EL MENCIONADO EDIFICIO, UBICADO EN RUTA 34 ESQUINA CARLOS GARDEL.
ESPERANDO CONTAR CON SU PRESENCIA NOS DESPEDIMOS MUY ATENTAMENTE.
