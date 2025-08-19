ULTIMO MOMENTO: Incendio en Calle Ameghino: Una familia lo perdió todo.





POLICIALES: Todo ocurrio aproximadamente a las 19:00 horas, se reportó un incendio en una casilla ubicada en Calle Ameghino. Según informes preliminares, el incendio fue total y una familia resultó afectada, perdiendo todas sus pertenencias.

Un vecino fue evacuado preventivamente mientras los bomberos y personal policial trabajaba en el lugar.

Detalles del Incendio





- Ubicación: General Güemes

- Hora del incidente: Aproximadamente a las 19:00 horas.

- Estado actual: Se desconocen las causas del incendio y si hubo heridos.





Respuesta de Emergencia





- Centro de Coordinación Operativa: Fue alertado sobre el incendio y probablemente coordinó la respuesta de emergencia.

- Bomberos y equipos de emergencia: Probablemente estén trabajando en el lugar para controlar la situación.





Próximas Actualizaciones





Se espera que se proporcionen más detalles sobre el incendio y su impacto en la familia afectada a medida que la información esté disponible.