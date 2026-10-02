ORÁN: SEIS DETENIDOS POR EL ROBO DE $50 MILLONES

Tal como informara NORTE YA el pasado 11 de agosto, un cobrador de una empresa proveedora de carne había sido víctima de un millonario robo en Orán, cuando circulaba por calle Alberdi al 700 y fue interceptado por varias personas que se movilizaban en un automóvil. En aquella oportunidad, se informó que el monto sustraído rondaba los $50 millones. Ahora, la investigación avanzó y ya son seis las personas detenidas e imputadas por el hecho.





Según informó este viernes el Ministerio Público Fiscal, cinco de los acusados fueron detenidos durante 11 allanamientos realizados este jueves, mientras que un hombre de 33 años permanece detenido desde el 16 de agosto. Los investigadores lograron reconstruir los movimientos del vehículo utilizado en el robo mediante el análisis de cámaras de seguridad, teléfonos celulares y datos de empresas de telefonía.





Durante los procedimientos se secuestraron distintos elementos de interés para la causa y alrededor de $6 millones. Los seis detenidos fueron imputados como presuntos coautores de un robo doblemente calificado por ser cometido en poblado y en banda y por el uso de arma. La Fiscalía solicitó que permanezcan detenidos mientras continúa la investigación para determinar el rol que habría tenido cada uno. (Ministerio Público Fiscal de Salta)