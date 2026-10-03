CRONOGRAMA OFICIAL: FIESTA EN HONOR SAN MIGUEL ARCÁNGEL EL BORDO





🙏 CRONOGRAMA OFICIAL





FIESTA EN HONOR A NUESTRO PATRONO





⛪ SAN MIGUEL ARCÁNGEL





📅 4 DE OCTUBRE





🔔 07:00 HS. – Repique de campanas.

🙏 07:30 HS. – Misa del Peregrino.

⛪ 09:30 HS. – Misa Solemne.





📍 17:30 HS. – Concentración.

🙏 18:00 HS. – Procesión con la Sagrada Imagen por las calles de nuestro pueblo.





🚶 RECORRIDO DE LA PROCESIÓN





➡️ San Martín

➡️ Mariano Moreno

➡️ Belgrano

➡️ Las Heras

➡️ Urquiza

➡️ Lisandro de la Torre

➡️ 20 de Febrero

➡️ 9 de Julio

➡️ Rivadavia

➡️ Y nuevamente San Martín, para culminar.





✨ “Con San Miguel, sembraremos juntos: paz y bien.”





⛪ Fiestas en honor a San Miguel Arcángel

Iglesia San Miguel Arcángel





🙏 Invitamos a toda la comunidad a participar y acompañar esta celebración de fe y tradición.