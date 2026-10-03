CRONOGRAMA OFICIAL: FIESTA EN HONOR SAN MIGUEL ARCÁNGEL EL BORDO


🙏 CRONOGRAMA OFICIAL

FIESTA EN HONOR A NUESTRO PATRONO

⛪ SAN MIGUEL ARCÁNGEL

📅 4 DE OCTUBRE

🔔 07:00 HS. – Repique de campanas.
🙏 07:30 HS. – Misa del Peregrino.
⛪ 09:30 HS. – Misa Solemne.

📍 17:30 HS. – Concentración.
🙏 18:00 HS. – Procesión con la Sagrada Imagen por las calles de nuestro pueblo.

🚶 RECORRIDO DE LA PROCESIÓN

➡️ San Martín
➡️ Mariano Moreno
➡️ Belgrano
➡️ Las Heras
➡️ Urquiza
➡️ Lisandro de la Torre
➡️ 20 de Febrero
➡️ 9 de Julio
➡️ Rivadavia
➡️ Y nuevamente San Martín, para culminar.

✨ “Con San Miguel, sembraremos juntos: paz y bien.”

⛪ Fiestas en honor a San Miguel Arcángel
Iglesia San Miguel Arcángel

🙏 Invitamos a toda la comunidad a participar y acompañar esta celebración de fe y tradición.
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