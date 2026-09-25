MIRA LO QUE SE VIENE INFORME DEL CLIMA

#ATENCION 🔴NORTE ARGENTINO
El Niño: Masa de aire excepcionalmente cálida ingresará desde el centro del Brasil hacia el norte de Argentina, pasando por Paraguay, (Formosa y Chaco) serán los más afectados con temperaturas de hasta 42°C.
A partir de la tarde de hoy viernes (25) ingresará aire cálido y muy húmedo desde Brasil hacia todo el norte del litoral argentino, afectando a las provincias de #Formosa, #Chaco, #Corrientes y #Misiones.
⚠️El pico máximo de calor llegará el sábado y domingo por efecto del viento norte y la humedad, las temperaturas se dispararán pudiendo alcanzar máxima de entre 35° y 37°C en la región, sin descartar valores de 42°C en el interior del Chaco y norte de Formosa.
🌡️TEMPERATURAS 📆FINDE SEMANA
📌Formosa: Min 24°C / Max 36°C
📌Resistencia: Min 24°C / Max 36°C
📌Corrientes: Min 24°C / Max 36°C
📌Posadas: Min 21°C / Max 35°C
🌩️Entre el Domingo y Lunes existe probabilidad de chaparrones y tormentas aísladas sobre el Sur de Misiones, Corrientes y norte de Entre Rios.
⚠️¡Prepárate para enfrentar unos días muy calurosos y húmedos!
📸Anomalias de temperaturas GFS, domingo (27/09).