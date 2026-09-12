CONOCE: MAPA DE LA PEREGRINACIÓN AL MILAGRO 2026 DESDE GUEMES A SALTA. LEER MÁS.

MAPA IMAGENES SATELITALES

Peregrinación Guemes Salta 2.026



Cantidad de Personas: 10 mil a 15 mil peregrinos

Recorrido: 45 km

Tiempo recorrido: 8 hs, a 12 hs

Partida:Dia 13 de Septiembre Desde 18 hs. en adelante.





Recorrido aproximado 45 km con una duración de entre 8 y 12 horas dependiendo el ritmo de caminata, desde el EL 13 DE SEPTIEMBRE a partir de las 18:00 Hs. que viaja el fuerte de la peregrinación y EL 14 en menor cantidad los Municipios de Gral. Güemes, Campo Santo y El Bordo colaboran brindando agua, anti-inflamatorios, Frutas, Cafe, Choripan, Comida, etc Atención medica Primaria puesto Hospital Joaquin Castellano con ambulancia (PUENTE NEGRO) y recorrido del 911 por Ruta N° 11 entre Campo Santo y Betania.



POR 10° AÑO CONSECUTIVO

EL PORTAL DE GUEMES Y FAMILIAS AILAN, LAZARTE, Castro, Moreno, Pilinco Banda Fernández Córdoba ASISTIRÁN A LOS PEREGRINOS





Recomendaciones: No llevar objetos que sean de peso o cosas que no sean necesarias más allá de una botella de Agua mineral.



