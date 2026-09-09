POR EL RECLAMO NACIONAL 🚨 COMUNICAD | BOMBEROS VOLUNTARIOS GRAL. MANUEL BELGRANO 🚨

📅 10 DE SEPTIEMBRE | 10:00 HS





Este 10 de septiembre a las 10:00 hs, el Cuartel de Bomberos Voluntarios Gral. Manuel Belgrano se suma al SIRENAZO NACIONAL.





🇦🇷 Junto a los 1.100 cuarteles de todo el país, haremos sonar nuestras sirenas.





⚠️ NO ES UNA CELEBRACIÓN. ES UN RECLAMO.





Los Bomberos Voluntarios sostenemos nuestro servicio con vocación, compromiso y solidaridad, pero necesitamos que se cumpla la legislación vigente para poder continuar brindando respuesta y protegiendo a nuestra comunidad.





📢 NOS UNIMOS PARA PEDIR:





🔹 Por el cumplimiento de las Leyes 25.054 y 27.629.

🔹 Por los fondos necesarios para garantizar nuestro funcionamiento.

🔹 Por el equipamiento y los recursos que protegen la vida de nuestros bomberos.

🔹 Por el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.





📍 Desde el Departamento General Güemes hacemos oír nuestra sirena.





🔥 UN MISMO RECLAMO.

🚒 BOMBEROS UNIDOS.

🇦🇷 POR UN SISTEMA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FUERTE Y SOSTENIBLE.