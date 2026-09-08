MUNICIPALIDAD DE GRAL GÜEMES: 🙏👣 PREPARATIVOS PARA RECIBIR A LOS PEREGRINOS GÜEMENSES 2026





🌿 La Municipalidad de General Güemes continúa trabajando para acompañar a los peregrinos en su camino de fe.





🚧 Personal de Obras y Servicios Públicos realizó trabajos en el cauce del río Mojotoro, donde se instalaron puentes pasantes para facilitar y brindar mayor seguridad al tránsito de los peregrinos güemenses que se dirigen hacia la Catedral de Salta 🙏⛪, en el marco de las festividades del Señor y la Virgen del Milagro.

🤝❤️ Con compromiso y dedicación, se acondicionan los caminos para acompañar a quienes, año tras año, emprenden esta caminata cargada de fe, esperanza y devoción.

👣✨ ¡Buen camino, peregrinos güemenses! Que la fe los acompañe en cada paso. 🙏





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