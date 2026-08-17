SALUD: SALTA Y JUJUY VIGILAN EL VIRUS OROPOUCHE: ANALIZARON 53 CASOS SOSPECHOSOS

Jujuy mantiene bajo vigilancia epidemiológica al virus Oropouche, una enfermedad transmitida principalmente por la picadura de jejenes y que puede generar síntomas similares al dengue y al chikungunya.





Durante la temporada 2025-2026 se estudiaron 53 casos sospechosos en la provincia y todos dieron resultado negativo. Jujuy quedó así como la tercera provincia del NOA con más muestras analizadas, detrás de Salta y Tucumán.





Entre los síntomas pueden aparecer fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y erupciones en la piel.





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