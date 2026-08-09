Cuatro detenidos con pedido de captura en General Güemes





Las intervenciones fueron realizadas por efectivos de Infantería y Seguridad Urbana, en el marco del Operativo Protección Ciudadana Integral. Los procedimientos se desplegaron en distintos puntos de la jurisdicción.

La Policía de Salta, a través de distintas áreas operativas del Distrito de Prevención 7, desarrolló durante el fin de semana un amplio despliegue preventivo en distintos sectores de General Güemes, entre ellos las rutas nacional 34 y provincial 11, y los barrios 135 Viviendas y Rivadavia.

En el marco de los controles e identificaciones realizados por efectivos de la División Infantería y Seguridad Urbana, cuatro personas fueron detenidas al constatarse que registraban pedidos de captura vigentes por distintas causas vinculadas a delitos contra la propiedad.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

Estas intervenciones forman parte del Operativo Protección Ciudadana Integral, que se desarrolla de manera permanente con acciones preventivas y controles destinados a fortalecer la presencia policial y la seguridad en la comunidad. Con compromiso y dedicación, seguimos trabajando día a día para brindar mayor seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos.