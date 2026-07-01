𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗰𝗶ó𝗻 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗚ü𝗲𝗺𝗲𝘀➡️

➡️ La Policía de Salta realizó durante los últimos días operativos de Protección Ciudadana en localidades del Distrito de Prevención 7 de General Güemes.





➡️ Se llevaron a cabo entrevistas vecinales, controles integrales y patrullajes en los barrios de Campo Santo, El Bordo, Cobos, Betania, entre otros puntos estratégicos.

➡️ Se labraron 100 infracciones por incumplimientos al Código Contravencional, tales como desorden, consumo de bebidas alcohólicas, entre otros. Se demoró a 8 personas por delitos contra la propiedad, por tenencia de drogas, entre otros. Además, se detuvo a 3 personas con código rojo.

➡️ Estos operativos son planificados por el Centro de Coordinación Operativa y se desarrollan en distintas jurisdicciones de la provincia.

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