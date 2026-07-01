Recuerdos del 25 de mayo en Cobos

En la jornada de hoy se llevó a cabo en Cobos el tradicional encuentro intergeneracional entre el Centro de Jubilados y las distintas instituciones de la comunidad, en el marco de las vísperas de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Nuestro Colegio Secundario N° 5168 “Libertad Latinoamericana” Anexo Cobos estuvo presente participando del acto y posterior desfile patrio realizado en la localidad.





Fue una mañana muy significativa, donde estudiantes, docentes e instituciones del pueblo compartieron un espacio de encuentro, memoria e identidad, reafirmando la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones y valores patrios a través de las nuevas generaciones.

Posteriormente, los estudiantes y docentes de nuestro Colegio participaron de una hermosa jornada de convivencia e integración, compartiendo un rico locro preparado con mucho compromiso y dedicación por los profesores y el personal presente, bajo la coordinación del Prof. Ángel Vázquez. Estos espacios fortalecen los vínculos, el sentido de pertenencia y la construcción de comunidad dentro de nuestra institución.





Felicitamos y agradecemos a todos los que formaron parte de esta jornada tan especial, realizando un reconocimiento particular al Departamento de Lengua por la coordinación y organización de las actividades.





¡Gracias a toda la comunidad de Cobos por seguir construyendo juntos estos espacios de encuentro, historia y unión! 🇦🇷👏