🙏 Salta inicia el Tiempo del Milagro con la Entronización de las Sagradas Imágenes





Este sábado 25 de julio a las 17:30, la ciudad de Salta vivirá uno de los momentos más esperados por la comunidad católica con la Entronización de las Sagradas Imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, ceremonia que dará inicio oficialmente al Tiempo del Milagro.





Bajo el lema "Señor del Milagro, Tú eres nuestra paz. Oramos para recibirla y servimos para darla", miles de fieles participarán de esta emotiva celebración, renovando su compromiso de fe y dando comienzo al camino espiritual que culminará en septiembre con la tradicional Renovación del Pacto de Fidelidad, una de las manifestaciones religiosas más importantes de la Argentina.





Como cada año, se espera una gran participación de peregrinos y devotos provenientes de distintos puntos de la provincia y del país, quienes acompañarán las actividades religiosas previstas durante el Tiempo del Milagro.





🙏 Una tradición que une a miles de salteños en un profundo acto de fe, esperanza y solidaridad.

🙏Este sábado 25 de julio, a las 17.30, se realizará la tradicional entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro en la Catedral Basílica de Salta, dando inicio a uno de los momentos de mayor fe y devoción para la comunidad católica.





📅 Cronograma del Milagro 2026:

• 29 de julio al 4 de septiembre: Peregrinación de las instituciones.

• 20 al 23 de agosto: Milagro de los Enfermos.

• 28 de agosto (10): Milagrito.

• 13 de septiembre: Solemnidad de la Virgen del Milagro.

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