🏅 DEPORTES | El profesor Rody Sosa logró un destacado tercer puesto en el Duatlón en Santiago del Estero

El pasado domingo 19 de julio de 2026 se disputó en el Departamento Capital de Santiago del Estero la segunda fecha del Campeonato Regional de Duatlón, una competencia que reunió a atletas provenientes de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y de la provincia anfitriona.





Entre los representantes salteños se destacó el profesor Rody Sosa, quien compitió en la categoría Mayores, modalidad Sprint con bicicleta de ruta.





La exigente prueba estuvo compuesta por tres etapas: 5 kilómetros de pedestrismo, 25 kilómetros de ciclismo y un cierre con 2,5 kilómetros de pedestrismo, poniendo a prueba la resistencia y el rendimiento de todos los competidores.





🥉 Gracias a una gran actuación, Rody Sosa consiguió subir al podio al obtener el tercer puesto, dejando en alto el nombre de la provincia de Salta en esta importante competencia regional.





La definición del campeonato será el 16 de agosto, cuando se dispute la tercera y última fecha en la ciudad de Salta. Con este resultado, el atleta salteño mantiene firmes posibilidades de finalizar entre los tres mejores corredores de su categoría, en busca de cerrar una destacada temporada.





👏 ¡Felicitaciones a Rody Sosa por este importante logro deportivo y muchos éxitos en la gran final del campeonato!