ANOCHE MÁS DE 3.000 GÜEMENSES VIVIERON EL TRADICIONAL FOGÓN EN HONOR AL GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES 🔥





Municipio:La ciudad de General Güemes brillo en una noche cargada de emoción y sentimiento patriótico, nuestra comunidad rindió homenaje al héroe gaucho con la tradicional vigilia y fogón en su memoria.





Agrupaciones gauchas recorrieron las calles de nuestra ciudad, llevando con orgullo las tradiciones que nos identifican, para luego realizar el simbólico encendido de la antorcha, manteniendo viva la llama del legado güemesiano con la presencia del Intendente Carlos Kety Rosso y demas autoridades del gabinete municipal en los primeros minutos de la medianoche se canto el Himno Nacional y marcha al Gaucho Martín Miguel de Güemes.





Artistas y academias acompañaron esta significativa jornada con música, danza y expresiones culturales que honran nuestras raíces.





A 205 años de su paso a la inmortalidad, recordamos con respeto y admiración a quien defendió nuestra tierra y cuya historia vive en el corazón de todos los güemenses. 🇦🇷🐎🔥

¡Gloria eterna al General Martín Miguel de Güemes!





𝖠𝖱𝖤𝖠 𝖣𝖤 𝖯𝖱𝖤𝖭𝖲𝖠 𝖸 𝖣𝖨𝖥𝖴𝖲𝖨𝖮𝖭 𝖬𝖴𝖭𝖨𝖢𝖨𝖯𝖠𝖫𝖨𝖣𝖠𝖣 𝖣𝖤 𝖦𝖤𝖭𝖤𝖱𝖠𝖫 𝖦Ü𝖤𝖬𝖤𝖲