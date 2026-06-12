GENERAL GÜEMES | IMPORTANTE OPERATIVO INTEGRAL DEL ENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS EN BARRIO EL MILAGRO

La Secretaría de Usuarios, Consumo y Abordaje Territorial del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta llevó adelante un importante operativo integral en la plaza del barrio El Milagro de General Güemes, uno de los sectores más afectados por las irregularidades detectadas en la facturación del servicio de energía eléctrica.

Durante la jornada, vecinos y usuarios pudieron acceder a asesoramiento personalizado, realizar consultas sobre sus facturas y exponer situaciones particulares vinculadas al servicio eléctrico. Además, personal del organismo brindó información detallada sobre las medidas adoptadas para resguardar los derechos de los usuarios afectados.

El operativo forma parte del trabajo articulado que el Ente desarrolla junto a la Municipalidad de General Güemes, con el objetivo de acercar respuestas concretas a la comunidad y acompañar a quienes atraviesan inconvenientes derivados de esta situación.

Desde el organismo destacaron la importancia de mantener una presencia activa en el territorio para escuchar a los vecinos, atender sus reclamos y garantizar que cada caso sea evaluado de manera adecuada.





Estas acciones se enmarcan en el compromiso asumido por las autoridades provinciales y municipales para brindar asistencia y soluciones a los usuarios de General Güemes afectados por las irregularidades en la facturación del servicio eléctrico.





PH: Gentileza de la Dirección de Prensa de la Municipalidad de General Güemes. :::





📍Info: Diario Digital El Portal de Güemes

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