ESTE SÁBADO FECHA DE PAGO DEL AGUINALDO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SALTA(SAC)

Ministerio de Economía y Servicios Públicos Noticias de Salta Aguinaldo





La medida representa un importante esfuerzo financiero del Gobierno provincial y busca fortalecer la actividad económica y turística durante el fin de semana largo.





Este sábado estará depositado el aguinaldo a todos los agentes de la administración pública

Este sábado estará depositado el aguinaldo a todos los agentes de la administración pública





El Gobierno de la Provincia informó que mañana sábado 13 de junio estará depositado el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre de 2026 para todos los trabajadores de la administración pública provincial.





El adelanto del pago del medio aguinaldo implica un importante esfuerzo financiero de la Provincia, en el marco de una administración responsable de los recursos públicos y del equilibrio de las cuentas fiscales.





La medida también apunta a acompañar y potenciar el movimiento económico, comercial y turístico durante el fin de semana largo, generando un impacto positivo en distintos sectores de la economía local.





El cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones salariales responde al orden y equilibrio de las cuentas públicas provinciales, sostenidos a través de una gestión eficiente y responsable de los recursos del Estado.

Este sábado estará depositado el aguinaldo a todos los agentes de la administración pública