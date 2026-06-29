En General Güemes Más de 300 estudiantes participaron del lanzamiento de la Especialización en Minería e Industria









GRAL GÜEMES: Con una convocatoria que superó los 300 estudiantes, quedó oficialmente inaugurado el primer módulo de la Especialización en Minería e Industria, una propuesta de formación destinada a preparar perfiles técnicos y profesionales para responder a la creciente demanda laboral del sector minero en la provincia de Salta.

La jornada se desarrolló en el Centro Cultural 13 de Febrero de la ciudad de General Güemes y reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes del sistema educativo, cámaras empresariales, proveedores y compañías vinculadas a la actividad minera, consolidando un espacio de articulación entre el Estado, la educación y el sector productivo.

El acto de apertura fue encabezado por el intendente Carlos Rosso, acompañado por la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore; el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión; el secretario de Minería, Gustavo Carrizo; y el subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo, junto a referentes del ámbito empresarial y educativo.





La iniciativa busca fortalecer la formación de los jóvenes y brindar herramientas que faciliten su inserción laboral en una de las industrias con mayor proyección de crecimiento en la región, promoviendo además el desarrollo de mano de obra calificada para acompañar el crecimiento de la actividad minera en Salta.