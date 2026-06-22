VAMOSS 🇦🇷 ARGENTINA HACE HISTORIA Y CLASIFICA A 16AVOS

La Selección Argentina derrotó 2 a 0 a Austria este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y aseguró su clasificación a la siguiente ronda del torneo.





La gran figura de la tarde fue el capitán Lionel Messi, quien marcó los dos goles del encuentro y volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol al convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, alcanzando los 18 tantos.





A pesar de un partido intenso y muy disputado, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró solidez defensiva y contundencia en los momentos clave para quedarse con una victoria que lo deja como líder del Grupo J con puntaje ideal.





Ahora, la Albiceleste cerrará la fase de grupos enfrentando a Jordania, ya con el boleto a la siguiente instancia asegurado y con la ilusión intacta de defender el título mundial.









👍https://www.tiktok.com/@elportaldeguemes?_r=1&_t=ZS-97R1ZNpc4NJ





👍https://www.facebook.com/share/182xLpYRED/





🟥 DIARIO EL PORTAL DE GÜEMES | Información al instante









#Argentina #SeleccionArgentina #Mundial2026 #Messi #VamosArgentina







