🚨 ¡ÚLTIMO MOMENTO EN GENERAL GÜEMES! 🚨

POLICIALES: Apareció la moto de la joven güemense del video viral de TikTok
En horas de la noche del sábado, pasadas las 22, efectivos policiales lograron recuperar la motocicleta que había sido denunciada como robada y que tomó gran repercusión en redes sociales tras viralizarse en TikTok.
Según se pudo conocer de manera extraoficial, el rodado presentaba algunas faltantes, presumiblemente sustraídas para su posterior comercialización. Además, la motocicleta tenía colocada una patente falsa al momento de ser encontrada.
El vehículo fue secuestrado y quedó depositado en una dependencia policial, donde permanecerá hasta que se completen los trámites correspondientes. Una vez finalizadas las actuaciones, podrá ser retirada por su propietario.
📰 Noticia en desarrollo.