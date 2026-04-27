COBOS: FAMILIA PERDIO TODAS SUS PERTENENCIAS





#Cobos La señora Paulina Cari, vecina de esta localidad Camposanteña, sufrió un incendio de consideración en su domicilio y lamentablemente perdió todo lo que tenía.





En este sentido, Guada Fuentes sobrina de Paulina, hace un llamado a la solidaridad para poder ayudar a su tía, la cuál está pasando por un mal momento, tras este incendio.





Cualquier colaboración, por más pequeña que sea, suma muchísimo. Se necesitan pañales XXG, ropa de niños y adultos, calzado, abrigo, alimentos y también una cama o colchón.





Agradecemos de corazón a quienes puedan dar una mano y compartir este mensaje para que llegue a más personas.





Entre todos podemos colaborar, con esta noble causa..





Alías: paula.8045 a nombre de Cari Paula..





Teléfono de Contacto: 3874020909 ( Carla Cantos )...





👉Desde ya, muchas Gracias 😊

👉 LLAMANDO A LA SOLIDARIDAD!!!