🚨🟢 ÚLTIMO MOMENTO | APARECIÓ LA MUJER BUSCADA EN GENERAL GÜEMES

La mujer que era intensamente buscada en las últimas horas fue encontrada con vida en la entrada al vertedero municipal (basural) de General Güemes.

Según la información conocida hasta el momento, presentaba algunas heridas de menor gravedad y fue asistida rápidamente por personal policial y de emergencias.

Durante toda la jornada, efectivos de la Policía realizaron distintos operativos y recorridos de búsqueda en la zona.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital Joaquín Castellanos de esta ciudad para recibir atención médica y realizar los controles correspondientes.

🙏 Familiares agradecen profundamente a todas las personas que compartieron la publicación y colaboraron con información durante la búsqueda.





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