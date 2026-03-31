SUBA EN EL PESO ARGENTINO DISPARA VENTAS EN BOLIVIA

VUELVE EL FENOMENO DE LAS COMPRAS EN BOLIVIA
Cruzar a Bolivia (Yacuiba/Bermejo) sigue conviniendo para productos específicos (alimentos, limpieza, tecnología) debido a la diferencia cambiaria, aunque los precios aumentaron, recibiendo aproximadamente entre 10 y 15 pesos bolivianos (BOB) por cada 1000 pesos argentinos (ARS) en la frontera. Se recomienda cambiar efectivo y tener DNI/pasaporte. [1, 2, 3, 4]
Detalles claves al 30 de marzo de 2026:
- Cotización: Los \(\$1000\) argentinos rinden aproximadamente 10 a 15 pesos bolivianos, dependiendo de la cotización cambiante en la frontera.
- ¿Qué comprar?: La conveniencia radica en la compra de productos de canasta básica y limpieza, que pueden costar casi la mitad que en Argentina.
- Consejos: Es fundamental hacer el trámite de migraciones (salida de Argentina y entrada a Bolivia). Los precios en Bolivia han aumentado, por lo que no todo es barato; se sugiere comparar.