SUBA EN EL PESO ARGENTINO DISPARA VENTAS EN BOLIVIA

VUELVE EL FENOMENO DE LAS COMPRAS EN BOLIVIA

Detalles claves al 30 de marzo de 2026:

Cotización: Los \(\$1000\) argentinos rinden aproximadamente 10 a 15 pesos bolivianos, dependiendo de la cotización cambiante en la frontera.

¿Qué comprar?: La conveniencia radica en la compra de productos de canasta básica y limpieza, que pueden costar casi la mitad que en Argentina.