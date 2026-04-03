📉 Fuerte caída en las ventas: comerciantes advierten un panorama crítico en Salta

ECONOMÍA: Carol Ramos, representante de la Cámara de Comercios Unidos, expresó su preocupación por la fuerte retracción del consumo que atraviesa el sector comercial en la provincia.

En diálogo con Radio Salta, Ramos fue contundente:

“No hay plata en la calle y no habrá por mucho tiempo”.

La referente sostuvo que la situación actual ya era previsible, aunque no deja de ser alarmante. “Todos sabíamos que esto iba a pasar”, afirmó, en relación al impacto de la crisis económica en la actividad comercial.

Según explicó, numerosos comerciantes se vieron obligados a reinventarse para poder sostener sus negocios. En ese contexto, algunos optaron por cambiar de rubro, mientras que otros decidieron trasladarse a zonas con menores costos operativos.

Uno de los principales factores que agrava la situación es el incremento en los servicios, especialmente la energía eléctrica.

“Es imposible pagar el alquiler y la luz. Sobre todo, los valores de las boletas de luz que abonamos son montos abusivos”, remarcó.

El panorama refleja una realidad compleja para el comercio salteño, que enfrenta una caída sostenida en las ventas y un aumento significativo en los costos fijos.

Si querés, puedo adaptarla a formato más impactante para redes (tipo Facebook o portal digital con título más fuerte y bajada).









La representante de la Cámara de Comercios Unidos se refirió esta mañana a la impactante caída de las ventas que está afectando a los comerciantes salteños.

Salta Hoy





26 / 03 / 2026

















“Todos sabíamos que esto iba a pasar”, indicó Carol Ramos en la charla con Radio Salta.





Contó que muchos comerciantes cambiaron de rubro en los últimos meses para poder sobrevivir.





Otros se mudaron a zonas más económicas porque es imposible pagar el alquiler y la luz. “Sobre todo, los valores de las boletas de luz que abonamos son montos abusivos”, manifestó

Carol Ramos: “No hay plata en la calle y no habrá por mucho tiempo”